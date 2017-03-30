Eskişehir Şehir Hastanesi yıl sonunda hizmete açılacak

Kamu-özel ortaklığıyla yapılan bin 81 yatak kapasiteli şehir hastanesi, yıl sonunda hizmete girecek.

Kamu-özel ortaklığıyla yapılan bin 81 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, yıl sonunda hizmete açılacak.



Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 71 Evler Mahallesi'ndeki şehir hastanesi inşaat alanında basın toplantısı düzenlendi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, burada yaptığı konuşmada, bu yatırımın kent için büyük kazanım olacağını söyledi.



Eskişehir'in sağlık üssü olması için gereken çabanın gösterildiğini belirten Günay, "Artık Avrupa'da yaşayanlar ülkemize gelip tedavi görüyor. Sadece kozmetik alanında değil, farklı hastalıklarla ilgili de dışarıdan gelenler oluyor. Şehrimizin bu anlamda ilgi görmesini sağlamak için şehir hastanesi projemiz önem arz ediyor. Elbette ulusal ve bölgesel anlamda üs olmanın yanı sıra ilçelerimizi unutmayacağız." dedi.



"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİ SAĞLANACAK"



"Sağlıkta dönüşüm" adı altında 2002'den bu yana uygulanan değişimlerin halk tarafından görüldüğünü dile getiren Günay, "Fiziksel altyapıdan hizmet anlamındaki kaliteye kadar sağlık sektöründe büyük bir dönüşüm oldu. Halkımız bunun farkında. Vatandaşlarımızın sağlıkta memnuniyeti yüzde 75'in üzerinde. Bunları çok yakından takip ediyoruz." diye konuştu.



Şimdi de sağlık çalışanlarının memnuniyetini sağlamak için daha fazla çalışacaklarını anlatan Günay, "Bu konu üzerine toplantılar düzenliyoruz. Raporlarımızı Sayın Başbakanımız ve Sağlık Bakanımızla paylaşıyoruz. Kaliteli hizmet veren sağlık çalışanlarının memnuniyeti de bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.



"DEPREME DAYANIKLI İNŞA EDİLİYOR"



Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Tunga Barçın da Avrupa'da yıllar önce 700 yataklı bir hastanenin açıldığını duyduklarında "keşke bizde de olsa" dediklerini anlatarak, "Şimdi Eskişehir'de bin 81 yataklı bir hastane bitiyor. O zamanlar hayalini kuruyorduk. Devletimiz sayesinde kurduğumuz her hayali 2003'ten bu yana gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.



Projeyi yürüten firmaya teşekkür eden Barçın, şunları kaydetti:



"Bize 2017 hedeflerini söylediklerinde gerçekten inanmak istedik fakat kafamızda soru işaretleri vardı. Bitmeyeceğini düşünüyorduk dersem yalan olmaz. Her geldiğimizde bir kat daha yükselen bir inşaatı görüyor olmamız, Atfen inşaat firmasının verdiği sözü tutacağını gösteriyor. 2017 yılının sonunda bitireceklerini söylemişlerdi, görünüyor ki bitecek."



Binanın depreme dayanıklı inşa edildiğini belirten Barçın, "Deprem izolatörleriyle zemini hazırlanan binamız, olası deprem anında sadece ufak bir salınım yapıyor. Bu sistemi daha evvel Atfen, Isparta'daki şehir hastanesi projesinde uyguladı. Şimdi Eskişehir'de hayata geçiriliyor. Daha sonra da Tekirdağ projesi yine deprem izolatörleriyle donatılmış şekilde inşa edilecek." dedi.