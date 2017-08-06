Eskişehir de sağanağa teslim oldu

Eskişehir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Kentte sabah etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.



Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, bazıları da su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.



Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Ankara karayolunda biriken sular, karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklardaki tıkanan rögarları vidanjör yardımıyla açtı.



Sağanak nedeniyle trafik zaman zaman aksadı.