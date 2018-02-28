Eski Zaman gazetesi temsilcisine hapis cezası

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan kapatılan Zaman gazetesinin Ege Bölge Temsilcisi Vahit Yazgan, 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Yazgan ve avukatları hazır bulundu.

Vahit Yazgan, iddia makamının önceki duruşmada esasa ilişkin verdiği mütalaasına karşı savunma yaparak, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından kapatılan Zaman gazetesinde çalıştığı ve kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı için hata ettiğini ve pişman olduğunu anlattı.

Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u bilerek ya da isteyerek yüklemediğini ileri süren Yazgan, "Zamanında 'cemaatçi değilim' diye dışlandım, şimdi ise terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla yargılanıyorum. Fetullahçı değilim, profesyonel bir gazeteciyim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Vahit Yazgan'a verdiği 10 yıl 6 aylık hapis cezasını, duruşmalardaki iyi hali ve suçtan pişmanlık duyması nedeniyle 8 yıl 9 aya indirdi. Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Ağustos 2016'da Zaman gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Yazgan, iş adamlarıyla gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Vahit Yazgan hakkında "terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.