Eski yataklarda idman yapıp atletizmde başarıya koştular

Gaziantep'in Suriye sınırına yakın mahallesinde taşımalı eğitim veren okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Mehmet Ali Taşkesen, öğrencilerin atletizme yatkınlığını keşfedince kendi imkanlarıyla çocuklara yeni ufuklar açtı.

Gaziantep'in Suriye sınırı yakınlarındaki mahalle okulunda görev yapan öğretmen, çocukları spora yönlendirmek adına eski sıralardan atlama tahtası, yataklardan atlama minderi yaparak okuluna atletizmden 100'e yakın madalya kazandırdı.



Suriye sınırına yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Oğuzeli'nin Yazılı Mahallesi'nde 4 yıldır görev yapan beden eğitimi öğretmeni Mehmet Ali Taşkesen (36), azmi sayesinde okulunun öğrencilerine farklı kapılar aralamaya çalışıyor.



Göreve başladığı ilk zamanlarda öğrencilerin vücudunun atletizme yatkın olduğunu fark eden Taşkesen, ilk etapta gerçekleştirdiği antrenmanlardan olumlu sonuçlar almaya başlayınca işi bir adım öteye taşıdı.



Okulun eskiyen ve kullanılmayan sıralarını tornacıya götürüp uzun atlama sehpası ve atlama sediri yaptıran genç öğretmen, yine okulun eski yataklarını da atlama minderi olarak kullandı. Okuldaki farklı yaş grubundan çocukların köyün tozlu yollarında ısınma hareketlerini yaptıktan sonra okul yemekhanesine yerleştirilen yerde uzun atlama antrenmanı yapan öğrencilerin elde ettiği başarılar da öğretmenlerinin göğsünü kabarttı. Bölgesel ve il bazlı düzenlenen yarışmaların atletizm branşında 100 civarında madalya kazanan öğrenciler, yeni başarılar elde etmenin hırsıyla antrenmanlarını aksatmıyor.