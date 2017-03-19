Eski validen himmet veren iş adamlarına silah ruhsatı yardımı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Bursa Valisi Harput ile 59 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgüte bağış yapan iş adamlarına Harput imzasıyla silah taşıma ruhsatı verildiğine dair detaylar yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile 59 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, örgüte bağış yapan iş adamlarına eski vali Şahabettin Harput imzasıyla silah taşıma ruhsatı verildiği ile ilgili ilginç detaylar yer aldı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Harput ile 34'ü tutuklu, 13'ü tutuksuz sanık ile 12 firari hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, örgütün hiyerarşik yapısı ve eski Vali Harput'un devletin valisi gibi değil de örgütün yöneticisi gibi çalıştığı iddiaları dikkati çekti.



"Orhan" adı verilen gizli tanığın, iddianameye giren ifadelerinde, eski Vali Harput'un, FETÖ'nün sözde Bursa imamı Cansun Sarıyıldız ile iş adamlarından himmet toplamak için toplantılar düzenlediği ve "Şahabettin Harput, örgütün il imamı gibi çalışır ve bizlere Gülen tarafından methedilen birisi olarak tanıtılır." değerlendirmelerine yer verildi.



ÖRGÜTE BAĞIŞ YAPANA İHALE KOLAYLIĞI



Harput'un himmet toplamak için örgüt adına izlediği yola ilişkin bilgi veren gizli tanık "Orhan", ifadesinde şunları kaydetti:



"Şahabettin Harput ve o tarihte Özel İdare Genel Sekreteri olan ve ihale işlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Bilal Ç'nin, devlet kurumlarında bayındırlık müdürlüğüne ait yol inşaat ihalelerini, örgüte yakın iş adamlarının almalarını sağladıklarını ve karşılığında da iş adamlarının cemaate yüksek miktarda bağışta bulundurduklarını biliyorum. Bazı şirketler kurum ihalelerini kazanmışlar ve karşılığında Orhangazi Üniversitesine ve örgüte ait diğer kurumlara yüksek miktarda bağışta bulunmuşlardır. İhaleye girecek firmalarla ilgili bilgiler önceden cemaat mensuplarınca Harput ve sağ kolu gibi çalışan Bilal Ç'ye bildirilir. Bu firmaların cemaate bağışta bulundukları kendilerine söylenir. Bağış işlemleri yerine getirildikten sonra Bilal Ç. ve Şahabettin Harput tarafından bu firmaların önü açılır. Her türlü kolaylık kendilerine gösterilir."



"HİMMET KARŞILIĞI SİLAH RUHSATI"

Örgütün bağış toplamak için vali kanalıyla bulunduğu girişimlere de değinilen iddianamede, gizli tanığın şu ifadeleri yer aldı:



"İdris Ç. isimli kişi örgütün Bursa il ve ilçelerinde memurların tayin işlerinden sorumlu imamıdır. Kurumlarda çalışan hangi memurun nerede, nasıl görevlendirileceği hususunda çalışma yapıp ilgili birime ileten önemli birisidir. İdris Ç'nin, anlattığım bilgilere ilaveten yaklaşık 25-30 iş adamının, cemaate 5-10 bin lira arasında bağış karşılığında eski vali Şahabettin Harput'a imzalatarak taşıma ruhsatlı silah almalarına yardımcı olduğunu biliyorum hatta taşıma ruhsatı alabilmek için bir kişiden sekiz adet büyükbaş hayvan olarak bağış alındığını da duydum."



İddianamede, Harput'un eylemlerine ilaveten yasa dışı FETÖ/PDY'ye her türlü yoldan maddi imkan sağladığı ya da sağlamaya çalıştığı belirtilerek, "Tanık Bilal K.'nın Bursa Osmangazi Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren yem fabrikasının bulunduğu arsanın imar durumuyla ilgili olarak yardımcı olma karşılığında, FETÖ'yle irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı yararına 1 milyon lira bağış istediği anlaşılmıştır." denildi.