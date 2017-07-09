Eski uzman çavuştan FETÖ'nün jandarma yapılanması itirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, eski Uzman Çavuş B.Ö'nün itiraflarına yer verildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen B.Ö, FETÖ'nün askeri sınav sorularını önceden sızdırmasından, örgütün Ankara İl Jandarma Komutanlığındaki yapılanmasına kadar birçok konuda isim vererek itiraflarda bulundu.



Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u 19 Ekim 2014'ten itibaren kullandığı tespit edilen itirafçı eski uzman çavuş, ifadesinde örgütün kurduğu internet sitesi üzerinden FETÖ karşıtı subaylara yönelik nasıl karalama kampanyası yürütüldüğünü detaylı şekilde anlattı.



Lise yıllarında FETÖ'ye ait öğrenci yurdunda kaldığını, örgütle burada tanıştığını belirten B.Ö, ilçedeki Zaman gazetesi bürosunda çalışan "Musa" isimli kişinin yurda gelerek kendisini FETÖ'nün evlerinde kalmaya davet ettiğini söyledi.



Evlerde FETÖ üyelerince ders çalıştırılarak uzman çavuşluk sınavını kazandığını dile getiren B.Ö, darbe girişimi öncesine kadar FETÖ üyeleriyle irtibatının devam ettiğini, kendisinden sorumlu "örgüt abisinin" kod isminin "Enes" olduğunu bildirdi.

SINAV PUANININ ÇOK YÜKSEK OLMAMASINI İSTEMİŞLER



B.Ö, yaklaşık iki yıl önce uzman çavuşluktan astsubaylığa geçiş sınavına girmesi için örgüt tarafından yönlendirildiğini kaydederek, sınav sorularının FETÖ yöneticisi tarafından kendisine önceden verildiğini kabul etti.



Soruları aldığını başkasına söylememesi için Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığını söyleyen B.Ö, şöyle devam etti:



"Sınava girmeden önce 'Enes' kod isimli kişi, beni Balgat'ta bir eve çağırdı. Yanında tanımadığım bir kişi ile Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp bana yemin ettirerek sınav sorularını verdiler. Ben de sınavdan 81 alarak kazandım. Bana 90 civarında bir puan almamı, çok da yükseğe çıkmamamı telkin ettiler. Verdikleri sınav soruları gerçekten sınavda çıktı.



Soruları bir yere yazmama izin vermediler. Bilgisayardan yaklaşık 2 saat boyunca okuyarak çalıştım. Bu sorular sınavda çıkınca rahatça cevapladım."



FETÖ KARŞITI SUBAYLARA "PAŞA KEYFİ" KARALAMASI



"Enes" kod isimli FETÖ yöneticisinin kendisinden diğer askeri personel hakkında sürekli bilgi istediğini ifade eden B.Ö, örgüt karşıtı subaylar aleyhine "Paşa Keyfi" isimli internet sitesi üzerinden karalama kampanyaları yapıldığı itirafında bulundu.



Şüpheli B.Ö, "Paşa Keyfi sitesinde kendilerine karşı olan ve sevmedikleri askeri personel aleyhine haberler yaptıklarını öğrendim. Bunlardan biri de Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanı olarak 2012 yılında görev yapan Mücahit Avkıran'dır. Bu kişiye zarar verebilmek için Paşa Keyfi'nde zedeleyici haberler yaptılar. Bu siteyi bu amaçla kullanıyorlardı." ifadelerini kullandı.



ANKARA YAPILANMASI, YURTTA SULH KONSEYİ ÜYESİNDEN



Alay komutanı seviyesindeki komutanların habercilerinin örgüt üyelerinden seçilmesi için gayret edildiğine dikkati çeken itirafçı B.Ö, bir haberci gitmeden diğer habercinin bu iş için hazırlandığını, böylece örgütün kritik askeri konumlarda devamlılığı sağladığını kaydetti.



B.Ö, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olduğu iddiasıyla Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılanan eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın, Ankara İl Jandarma Komutanlığındaki FETÖ yapılanması için faaliyette bulunduğunu öne sürerek, şunları söyledi:



"İl Alay Komutanlığında örgüt yapılanması, 2010'dan sonra Albaylar Ali Osman Gürcan ve Cengiz Tarım zamanında gerçekleştirilmiştir. Zaten şu an ikisi de tutukludur. Yaşlı olan kesimi ilçelere dağıtıp merkezde genç kesimle bir yapılanma gerçekleştirildi. 15 Temmuz tarihinde de yine bu durum devam ediyordu. 15 Temmuz'dan önce il içi atamalar yapılırken Alay Komutanlığının listesi gecikti.



Bu listeyi hazırlayan Yüzbaşı Yahya Fikret Özgen ve soy ismini hatırlayamadığım Uğur Başçavuş, örgüt yapılanmasını gerçekleştirebilmek için çaba sarf ettiler ancak Ferdi Korkmaz Albay bir durumdan şüphelenmiş olacak ki listeyi bizzat kendisi hazırlayıp verdi."



FETÖ'nün askeri birimlerdeki kadrolaşmasına ilişkin de bilgi veren B.Ö, örgüt mensubu askerlere kritik öneme sahip birimlerde görev almaları için telkinde bulunulduğunu belirterek, "Personele istihbarat ve KOM branşını talep etmeleri talimatı verilmişti. Örgüt, kendi bünyesinde bulunan kişilerin bu iki stratejik bölümde çalışmasını ve bulunmasını isterdi. Bana da aynı şekilde bu şekilde tercih yaptırmışlardı.'' beyanında bulundu.



İDDİANAME



Ankara Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun'un hazırladığı iddianamedeki 244 şüpheliye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "sağlık görevlisinin suçu haber vermemesi" suçlamaları yöneltiliyor.



İddianamede, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya ile Emniyet Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğinin de arasında bulunduğu 54 "müşteki" yer alıyor.



