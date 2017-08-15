Eski TÜBİTAK çalışanlarına 'ByLock' operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen eski TÜBİTAK çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen eski TÜBİTAK çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
ahmet korkmaz - geçen hafta bylok operasyonu kapsamında abim gözaltına alındı. ama abimin ne bylok ne fetö hiç alakası yok. bu tübitak çalışanları mı karıştırıyor suçluyu suçsuzu aceba?