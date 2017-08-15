Son Dakika!
15 Ağustos 2017 11:21 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2017 11:24

Eski TÜBİTAK çalışanlarına 'ByLock' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen eski TÜBİTAK çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

Eski TÜBİTAK çalışanlarına 'ByLock' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen eski TÜBİTAK çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

Etiketler: gözaltıtübitak


Yorum yazma kurallarını kabul ediyorum.
Yorum Yap

  • ahmet korkmaz - geçen hafta bylok operasyonu kapsamında abim gözaltına alındı. ama abimin ne bylok ne fetö hiç alakası yok. bu tübitak çalışanları mı karıştırıyor suçluyu suçsuzu aceba?

    0 0
1Yorum Yap