Eski TİB mühendislerinden 2'si tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve Malatya'da saklandıkları evde yakalanan 2 eski Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) mühendisi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aranan ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandıkları evde yakalanan eski TİB mühendisleri E.B. ile Y.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.



Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, dün, Ankara'daki evlerinde yapılan aramada yakalanamayan eski TİB mühendisi E.B'nin Malatya'da aynı suçtan aranan meslektaşı Y.Ş. ile saklandıkları evi tespit etmiş ve operasyonla gözaltına almıştı.