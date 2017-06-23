Eski TBMM Başkanı Karaduman'ın cenazesi toprağa verildi

Eski TBMM Başkanı Karaduman’ın cenazesi, ikindi vakti Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Necmettin Karaduman'ın cenazesi, ikindi vakti Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Aile adına taziyeleri, Karaduman’ın eşi Selma Karaduman, kız kardeşi Necla Karaduman ve kızları Gülberk Eminsoy ile Canan İlter kabul etti.



Cenaze törenine TBMM Başkan Vekili Akif Hamzaçebi ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve eski devlet bakanlarından Cavit Kavak da katıldı.