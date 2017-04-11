Eski MİT görevlisi iki kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki eski MİT görevlisi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan üç eski MİT görevlisi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, ikisi de tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.



Hakimliklerce sorgulanan eski MİT çalışanı zanlılar Kadir Ö. ve Yakup Ö. tutuklandı.



Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.