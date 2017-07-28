Eski milli futbolcular hükümlülerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesinde, bu sene ilk durak Trabzon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesiyle, Türk futbolunun ünlü isimleri hükümlü ve tutuklu gençlerle bir araya geldi.



Bu yıl 10 ilde düzenlenecek organizasyonun ilk durağı Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu oldu. Eski futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Semih Yuvakuran, Hami Mandıralı ve Haşan Şaş, tutuklu ve hükümlülerle buluştu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan etkinlikte önce panel düzenlendi.



Panelin moderatörü Ali Gültiken, yaptığı konuşmada, "Hayatın içerisinde farklı zamanlarda belki olmaması gereken yerlerde olan, kötü bir kaza ile karşılaşan kardeşlerimizle de bir araya gelelim dedik. Onlarla da kendi tecrübelerimizi paylaşalım, onların hayatla ilgili görüşlerini dinleyelim, bizlerle paylaşmak istedikleri şeyleri hep beraber bir noktaya getirelim diye bu projeye başladık." ifadelerini kullandı.



Gültiken, Çetin, Yuvakuran, Mandıralı ve Şaş'tan oluşan takım, panelin ardından Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu sahasında hükümlü ve tutuklu gençlerle maç yaptı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu ve Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez de eski futbolcuların takımında yer aldı.



Dostluk maçı, 8-8 berabere sona erdi. Maçın ardından sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.



Öte yandan, eski futbolcular, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.



Proje doğrultusunda, Eskişehir (18 Ağustos), Şanlıurfa (8 Eylül), Gaziantep (5 Ekim), Van (26 Ekim), Bursa (17 Kasım), Bolu (23 Kasım), Kahramanmaraş (30 Kasım), Hatay (7 Aralık) ve Ankara'da (14 Aralık) da etkinlikler yapılacak.



Bakanlığın bu projesiyle, ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olan gençlerin, aktif futbol hayatına nokta koyan efsane futbolcularla vakit geçirmeleri, sosyalleşmeleri ve sosyal rehabilitasyonlarına katkı sunulması amaçlanıyor.