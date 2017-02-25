Başbakan Yıldırım, eski milletvekilleri ve il başkanlarıyla buluştu

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partiden istifa eden ve ihraç edilenler hariç, kuruluşundan bugüne AK Parti'de görev yapan eski milletvekilleri ve il başkanlarıyla buluştu.

AK Parti, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kampanya tanıtım toplantısını Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.



Tanıtım toplantısının ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Başbakan Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



Edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım daha sonra ATO Congresium'da basına kapalı verilen akşam yemeğinde, 2001'den bu yana AK Parti'de görev yapan eski milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya geldi.



Başbakan Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan isimler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından davet edildi.



AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca organize edilen, yaklaşık bin kişinin katıldığı programa, partiden istifa eden ve ihraç edilen isimler çağırılmadı.



Programda, katılımcılara hitap eden Yıldırım'ın, eski milletvekillerinden halk oylaması öncesinde katkı istediği, kampanya sürecinde çalışmalara aktif olarak katılmaları çağrısında bulunduğu ifade edildi.



Başbakan Yıldırım'ın, önümüzdeki günlerde de kuruluşundan bugüne AK Parti hükümetlerinde görev alan isimlerle bir araya geleceği öğrenildi.