Eski Milletvekili Karagözlü vefat etti

16. dönem (1977-1980) Manisa Milletvekili Salih Zeki Karagözlü vefat etti.

16. dönem (1977-1980) Manisa Milletvekili Salih Zeki Karagözlü vefat etti.



Karagözlü'nün cenazesi yarın, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Pazar Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Turgutlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Turgutlu'da 1929 yılında doğan Karagözlü, muhtarlık yaptı, ziraat ve çiftçilikle uğraştı. 16. Dönem Manisa Milletvekili seçilen Karagözlü, iki çocuk babasıydı.