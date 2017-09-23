Eski milletvekili Daut vefat etti

14. Dönem Manisa Milletvekili Mustafa Orhan Daut vefat etti.

14. Dönem Manisa Milletvekili Mustafa Orhan Daut (83) vefat etti.



Daut'un cenazesi, yarın İzmir'in Alsancak ilçesi Hocazade Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Orhan Daut, 1934 yılında Kırkağaç'ta doğdu. İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'ndan mezun olan Daut, Kırkağaç Belediye Başkanlığı, 14. Dönem Manisa Milletvekilliği yaptı.



Daut, evli ve 3 çocuk babasıydı.