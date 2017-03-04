Eski MHP'li Oğan'a protesto şoku

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın konuştuğu kürsüyü deviren bir kişi, salonda bulunanlar ve özel güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Beşiktaş'taki özel bir üniversitede katıldığı panelde konuşan Oğan, konuşmasını sürdürürken dinleyiciler arasında bulunan bir kişi tepki gösterdi. Hızla sahneye çıkıp Oğan'ın yanına giderek kürsüyü deviren kişi, salondakiler ve okulun özel güvenlik görevlileri tarafından oradan uzaklaştırıldı.



Sinan Oğan, olayın ardından konuşmasına devam ederek, "Bu genç arkadaşımızı kandırıp buraya gönderenler asıl partimize zarar veriyorlar." dedi.



Oğan'ın protestocu gençten şikayetçi olmadığı öğrenildi.