Eski Kudüs 4 gündür abluka altında

Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine 4 gündür giriş çıkışa izin verilmiyor.

Yarım asırdır İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs şimdi de ablukayla yüzleşiyor.



Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine 4 gündür giriş çıkışa izin verilmiyor. İsrail polisi, şehrin tüm giriş kapılarını tutmuş durumda, bu bölgede ikamet edenler dışında kimseyi içeri sokmuyor.



İsrail polisi tarafından geri çevrilen halk, Mescid-i Aksa'nın kapılarına dahi ulaşamıyor. Dükkanların kapalı olduğu şehirde, her köşe başında çok sayıda İsrail polisi bekliyor.



Surların hemen dışında kalan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi gibi şehri çevreleyen yollar da polis barikatlarıyla kapatılmış durumda. Bu uygulama nedeniyle en tenha günlerinden birini yaşayan Kudüs'te tansiyon de bir hayli yüksek.



Surlardan geçerek Mescid-i Aksa'nın kapılarına ulaşabilen az sayıdaki Müslüman ise, İsrail'in kurduğu elektronik metal arama dedektörlerini protesto ederek içeri girmiyor.



Aksa'yı korumakla görevli muhafızların da arasında olduğu Kudüs İslami Vakıflar Dairesi görevlileri de iki kapının girişine yerleştirilen metal arama dedektörlerinden geçerek mescide girmeye karşı çıkanlar arasında yer alıyor.



Namazları Aksa'nın kapılarında kılan cemaate İsrail polisi zaman zaman sert bir şekilde müdahale ediyor.



MÜSLÜMAN CEMAAT DIŞARDA, YAHUDİ YERLEŞİMCİLER İÇERDE



Cenaze namazı için dün Aksa'ya getirilen bir tabuta da arama cihazından geçirilmediği için müdahale eden İsrail güçleri, birçok Filistinliyi darp etmiş, bazı kişileri de gözaltına almıştı.



Buna rağmen Mescid-i Aksa'nın açık iki kapısına metal arama dedektörleri uygulamasına karşı çıkarak toplanan yüzlerce Filistinli, gün boyunca vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmaya devam emişti.



Yahudi yerleşimciler ise daha önce olduğu gibi çok sayıda İsrail polisi eşliğinde Aksa'nın avlusuna alınmaya devam ediyor.



ULUSLARARASI TOPLUM İLGİSİZ



Öte yandan İsrail tarafından şehrin ne zaman giriş çıkışlara açılacağına dair bir bilgi yok. Uygulamanın ilk derecedeki mağduru Filistinliler, bu hukuksuz uygulamaya uluslararası toplumun sessiz kalmasına tepkili.



İsrail polisi, cuma günü yaşanan olayların ardından kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını dün kademeli olarak açmaya başlamış, kapılara da metal arama dedektörleri yerleştirmişti.



Aksa Vakfı Müdürü Ömer el-Kisvani ve Kudüs Yüksek Vakıf Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb'in de aralarında olduğu Müslümanların ekseriyeti, İsrail'in bu uygulamasını protesto ederek ve aranarak Aksa'ya girmeyi reddediyor.



İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.