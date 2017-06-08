Eski Kaymakama FETÖ/PDY'den gözaltı

Tunceli'nin eski Hozat Kaymakamı Bekir Demir, FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu iddiasıyla yakalandı.

Tunceli'nin eski Hozat Kaymakamı Bekir Demir, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkili olduğu iddiasıyla yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski Hozat Kaymakamı Demir hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartılması üzerine harekete geçti.



Ekiplerce söz konusu örgüt ile ilişkili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Demir, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Demir'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından örgütün faaliyetlerinin ve örgütle ilişkisi olanların tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 25 Kasım 2016'da açığa alınan Demir, İçişleri Bakanlığınca görevinden ihraç edilmişti.