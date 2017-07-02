Eski İsrail Başbakanı Olmert hapisten çıktı

İsrail'de "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunarak geçen yıl cezaevine gönderilen Eski Başbakan Ehud Olmert, 16 aylık hapsin ardından serbest bırakıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail Cezaevi İdaresi Olmert'in hapis cezasını yaklaşık üçte bir oranında düşürme kararı aldı. Kararın ardından Olmert sabah saatlerinde tahliye edildi.



Olmert, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davasından aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere Şubat 2016'da cezaevine girmişti. Olmert'in yaptığı temyiz başvurunu reddeden İsrail Yüksek Mahkemesi, mevcut 19 aylık hapis cezasına 8 ay daha eklemişti.



Eski İsrail Başbakanı Olmert, Kudüs Belediye Başkanı olduğu dönemdeki Holyland Park emlak projesinde "rüşvet almakla" suçlanıyordu.