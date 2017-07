Eski hakime "FETÖ" davası

Erzurum'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen Erzurum İdari Yargı Hakim Adayı Toprak hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Erzurum İdari Yargı Hakim Adayı Nimet Toprak'a 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgüt üyeliğiyle suçlanan Toprak hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.



Mahkemece kabul edilen 59 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin kuruluşu, amacı, stratejisi, yapılanması, faaliyeti, yönetim modeli ve eğitim alanları hakkında bilgiler aktarıldı.



İddianamede, FETÖ/PDY, cebir ve şiddet kullanarak Anayasa'da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla her türlü suç teşkil eden eylemleri işleyecek kişi veya kişilerin mensup olduğu bir terör örgütü olarak nitelendirildi.



Terör örgütlerinin siyasi amaç yönünden çeşitli şekillerde sınıflandırıldığı anlatılan iddianamede, ABD'de kurulan "The Task Force" ulusal güvenlik danışma heyetine göre terörizmin sivil itaatsizlik, siyasi ve siyasi olmayan terör, terör benzeri etkinlikler, sınırlı siyasi terör ve devlet terörü olarak altı gruba ayrıldığına anlatılan iddianamede, polisiye nitelikli bir başka sınıflamada ise solcu ve sağcı marjinalizm, tek hedefli terörizm, dini terörizm, ulusal ya da etnik terörizm, ırk temelli nefret terörizmi, narko-terörizm ve siber terörizm kategorilerine rastlanıldığına işaret edildi.



İddianamede, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin ise genel olarak 4 gruba ayrılarak incelendiği belirtilerek, bu grupların Marksist-Leninist ideoloji çerçevesinde hareket eden terör örgütleri, bölücü-bölgeci terör örgütleri, dini temel alan terör örgütleri ve yurt dışı kaynaklı terör örgütleri olduğu anlatılarak, Türkiye'de Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP/C), Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ve Hizbullah ve Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) gibi örgütler bulunduğu belirtildi.



Terör örgütünün varlığının kabul edilebilmesi için örgütlü bağlılık, üyeler arasında görev bölümü, kod isimleri, hiyerarşi ve örgütün ideolojisini savunan insanların olması gerektiği vurgulanan iddianamede, örgütün, bazı terör örgütleri gibi bir inanca dayandığı bildirildi.



Örgüt kadrolarının sızdığı devletin güvenlik kurumlarının silahlı olması ve bu silahları kullanma yetkisinin bulunmasının örgütün silahlı ve askeri eğilimini göstermesi açısından çok önemli olduğu aktarılan iddianamede, "Hasan Sabbah'ın çevresinde kümelenen Haşhaşilerin, yaklaşık bin yıl önce afyon çekip fedailerini kullanarak devlet görevlilerini öldüren bir terör örgütü olarak ortaya çıkmalarında olduğu gibi FETÖ/PDY üyeleri de mutlak itaat ve cennete kavuşacakları saikiyle hareket ederek devlet içinde suikast benzeri hareketlere başvurmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.



"FETÖ, CASUSLUK FAALİYETLERİNİ DE KAPSAYAN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"



İddianamede, dini unsurları temel alarak hareket ettiğini iddia eden örgütle ilgili şu ifadelere yer verildi:



"Dini değerler değişmezken örgütün zamana ve şartlara göre kendisini değiştirmesi, ülkesi ve devleti ile barışık olması beklenirken devleti kendisine hasım ve karşı cephe olarak görmesi, tüm yapısıyla açık ve şeffaf olması gerekirken bir istihbarat örgütü gibi kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı bilinmeyen paralar kullanması, yönetim kadrosunun faaliyetlerini yurt dışından idare etmesi ve Türkiye'ye gelmekten ısrarla imtina etmesi, hasımlarını saf dışı etmek için her türlü baskı, şantaj ve yasa dışı faaliyeti kullanması, çeşitli yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmelerde bulunması, diğer terör örgütleriyle temas kurması ve onlara istihbarat, lojistik, eylem tarzı türü destek sağlaması, söz konusu yapının casusluk faaliyetlerini de kapsayan organize bir terör örgütü olduğunu ortaya koymaktadır."



Toprak'ın da örgütün faaliyetlerine katıldığı belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.



Toprak'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.