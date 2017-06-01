Eski emniyet müdürü Özbek'e 'ByLock'tan tutuklama kararı

FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla 33 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıklardan eski emniyet müdürü ve senarist Bayram Özbek'in,"ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.

FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla aralarında firari sanık Fetullah Gülen ile tutuklu sanıklar Hidayet Karaca ve eski emniyet yetkililerinin de bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıklardan eski emniyet müdürü ve senarist Bayram Özbek'in, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.