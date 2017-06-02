Akar'ı derdest eden eski başdanışman Albay Yıkılkan hakim karşısında

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'da yaşanan eylemlere ilişkin davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın eski başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın savunması alınıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın onuncu celsesi başladı.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.



Davanın onuncu celsesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın savunmasıyla başladı.



Orgeneral Akar'ı derdest eden ekip arasında yer alan Yıkılkan, iddianamedeki diğer sanıkların beyanlarına göre 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel'in odasında Kurmay Albay Doğan Öztürk, Kurmay Albay Cemil Turhan ve başka rütbelilerin de bulunduğu kişilerle bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a gelen mesajlar sonrası sıkıyönetim emirlerinin doğru olduğunu söylediği belirtilen Yıkılkan'ın, Adil Öksüz liderliğinde Konutkent ve Mamak'ta yapılan toplantılara katıldığı ifade ediliyor.



Albay Orhan Yıkılkan, Genelkurmay'da darbe girişimi sonrası gözaltına alındı



Yıkılkan'ın ardından Jandarma Okullar Komutanlığında görevli eski Kurmay Albay Murat Koçyiğit'in savunma yapması bekleniyor.



Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığıyla ilgili çalışmayı yaptığı, Adil Öksüz liderliğindeki toplantılara katıldığı belirtilen Koçyiğit'in, eylemlerini Akıncı Üssü'nden yönettiği öne sürülüyor.



Yıkılkan ve Koçiyiğit'in isimleri, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında da bulunuyor.



Öte yandan, duruşma salonunda elektriğin kesilmesi nedeniyle Yıkılkan, savunmasına yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından devam etti.