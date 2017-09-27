Eski Tayland Başbakanı Yinglak'a 5 yıl hapis

Tayland'da eski Başbakan Yinglak Şinavatra, iktidardayken pirinç üreticilerini destek programını denetlemeyi ihmal etmekten suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Yüksek Mahkeme, Yinglak'ı suçlu bularak gıyabında 5 yıl hapse mahkum etti.



Yinglak'ın geçen ay ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.



Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, dün yaptığı açıklamada, Yinglak'ın nerede saklandığını bildiğini söylemişti.



Yinglak Şinavatra, 22 Mayıs 2014'te askeri darbeyle görevinden alınarak 5 yıl siyasetten men edilmişti.



Eski Başbakanın partisi, iktidarda olduğu 2011 yılında pirinç üreticileri için destek programı uygulamıştı. Önce üreticiden büyük övgü alan program, zaman içinde milyarlarca avroluk zarara neden olmuştu.



Programdaki yolsuzluğun farkında olmasına karşın önlemek için hiçbir şey yapmamakla suçlanan Yinglak, hakkındaki iddiaları reddetmişti.



Yinglak'ı 2006'da darbeyle devrilen sürgündeki ağabeyi eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kuklası olmakla suçlayan halk, Taksin'in ülkeye dönebilmesine imkan tanıyan tasarının 2013 yılı ekim ayında parlamentonun alt kanadı tarafından kabul edilmesinin ardından ayaklanmıştı.



Büyük çapta gösteriler üzerine 9 Aralık 2013'te parlamentoyu fesheden Yinglak, 2 Şubat 2014'te erken seçim kararı almıştı. Ancak 7 ay süren siyasi tıkanıklığın ve 28 kişinin öldüğü protestoların ardından ordu 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu.



