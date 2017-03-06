İspanya'da eski araçlara trafiğe çıkma yasağı

Barcelona'da, hava kirliliğine karşı 1 Ocak 2019'dan itibaren 20 yaşın üstündeki otomobillere hafta içinde trafiğe çıkma yasağı getirilecek.

İspanya'nın doğusundaki Barcelona kentinde hava kirliliğine karşı önlem almak amacıyla eski model araçlara trafiğe çıkma yasağı getirilecek.



Katalonya özerk yönetimi, Barcelona Belediyesi ve Barcelona Metropol Alanı yetkililerinin katıldığı toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında, hava kirliliğine karşı eski araçlara getirilecek kısıtlamaların 1 Aralık'tan itibaren başlayacağı, yasağın da 1 Ocak 2019'da yürürlüğe gireceği bildirildi.



Pazartesiden cumaya kadar hafta içi, resmi çalışma günlerini kapsayan yasakla, otomobillerde 1 Ocak 1997'den, kamyonetlerde de 1 Ekim 1994'den daha eski ruhsatlı araçların Barcelona'da trafiğe çıkmalarının yasaklanacağı belirtildi.



Ayrıca eski araçların, 1 Aralık'tan itibaren kentte hava kirlilik oranının arttığı günlerde de trafiğe çıkışlarına kısıtlama getirileceği ifade edildi.



Söz konusu düzenlemeden, Barcelona'daki 106 bin 19 otomobil ve 22 bin 49 kamyonetin etkileneceği duyuruldu.



İspanya'da kentlerdeki hava kirliliği sorunu son zamanlarda sıkça gündeme gelirken, birçok belediye yeni önlemler almak için harekete geçiyor.



Başkent Madrid'de 2016'dan bu yana başlayan yeni önlemlerle hava kirliliğinin yüksek oranda olduğu günlerde tek-çift plaka uygulaması veya araçlara 70 kilometre hız sınırı gibi kısıtlamalar getiriliyor.