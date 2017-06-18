Eski albay darbe için kuryelik yapmış

Erzincan'da darbe girişimine katılan 22 kişiye açılan davanın iddianamesinde, eski Albay Çobanbeyli'nin kuryelik yaparak darbe girişimine ilişkin eski Tuğgeneral Çağlar'dan aldığı talimatları 15 Temmuz akşamı askeri birliklere ilettiği iddia edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütle ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklanan terör örgütünün sözde "Erzincan Sıkıyönetim Komutanı" olan dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" ve örgütün en önemli elebaşılarından olduğu iddia edilen Yrd. Doç. Veli Karagöz, dönemin İl Jandarma Komutanı eski Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların da aralarında yer aldığı biri sivil diğerleri askeri personel 22 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde önemli detaylara yer verildi.



Kentte FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin açılan ilk dava olan bu davanın Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş'ın hazırladığı iddianamesinde, Çağlar'ın 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önce FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgüt tarafından terfi ettirilerek tuğgeneral rütbesine getirildiği anlatıldı.



İddianamede, Çağlar'ın, darbe teşebbüsü öncesi "Yurtta Sulh Konseyi" isimli cunta tarafından yayımlanan "Sıkıyönetim Bölge Komutanları" isimli belgede sözde "Erzincan Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirildiğine işaret edilerek, Çağlar’ın, 13 Temmuz'da Ankara’ya giderek, FETÖ/PDY üyeleriyle yüz yüze görüştüğü belirtildi.



Bu görüşmede Çağlar'ın darbe girişimini Erzincan ve 3. Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uygulanmasıyla ilgili talimatları alıp 14 Temmuz'da Erzincan’a döndüğü, ardından "Sıkıyönetim Direktifi" isimli belgeyi imzalayan Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ü arayarak görüştüğü aktarılan iddianamede, Çağlar'ın daha sonra gerçekleştirilmesi planlanan darbe girişimi sırasında Erzincan’da yapılacak olan iş ve işlemler hususunda gerekli talimatları verdiği dile getirildi.



'KURYELİK' YAPARAK DARBE EMİRLERİNİ CUNTACILARA İLETMİŞ

İddianamenin sonuç kısmında, Çağlar'ın, darbe teşebbüsünden bir gün önce dönemin Erzurum 109. Topçu Alay Komutanlığında görevli eski Albay Oğuz Çobanbeyli ile saat 23.00 sıralarında kendi evinde gizlilik içerisinde görüşerek darbe girişimine ilişkin bilgi ve talimatları ilettiği anlatılarak, Çobanbeyli'nin de aldığı talimatları 15 Temmuz akşamı kendi aracıyla kuryelik yaparak önce Erzurum, Kars ve bu kentin Sarıkamış ilçesindeki cuntacı komutanlara yüz yüze görüşerek ilettiği belirtildi.



Çobanbeyli'nin darbe girişimine ilişkin Çağlar'ın söz konusu talimatlarını, Sarıkamış’taki girişimine katıldıkları gerekçesiyle her ikisi de tutuklanıp haklarında Kars'ta dava açılan dönemin 9. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Yetgin ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Ali Avcı’ya ilettiği bildirildi.



ESKİ TUĞGENERAL ÇAĞLAR, DARBE EMİRLERİNİ UYGULAMAK İSTEMİŞ

İddianamede, eski Tuğgeneral Çağlar'ın 15 Temmuz gecesi çok sayıda rütbeli personelin izinlerini de iptal ederek 3. Ordu Komutanlığı Harekat Merkezine çağırdığı dile getirilerek, sanığın sözde "Sıkıyönetim Direktifi" isimli belgenin 3. Ordu Karargahı'na ulaşması sonrası hemen harekete geçerek bu direktifin bağlı birliklere iletilmesi yönünde emirler verdiği kaydedildi.



Darbe teşebbüsü sırasında, cuntacılara destek vermeyen 3. Ordu Komutanı Orgeneral Serdar Savaş'ın emriyle etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan Çağlar'ın uygulamaya çalıştığı darbe girişiminin Orgeneral Savaş sayesinde önlendiği vurgulandı.



Tutuklu sanıklar Çağlar, Karagöz ve Tonğ’un da yer aldığı 14'ü tutuklu, 21'i askeri personel toplam 22 sanığın, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.



