Eşine hediye aldığı kanarya yaşamını değiştirdi

Bolu'da, eşine hediye etmek amacıyla araştırma yaparken kanaryanın güzelliğinden etkilenerek kuş bakıcılığına başlayan Nevzat Akı, evinin alt katında 250 kanarya besliyor.

Merkeze bağlı Çakmaklar Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Akı, 2002 yılında eşinin istediği kanaryayı bulmak için yaptığı araştırmalar esnasında kanaryalardan etkilendi. Eşi için hediye seçerken kendisi için de kanarya alan Akı, güzel ötüşü ve görünüşü ile bilinen Yorkshire cinsi kanaryaları zaman içerisinde çoğalttı. Akı, bu kanaryalarla 2003'te Türkiye'de düzenlenen güzellik yarışmasında üçüncülük elde etti.



Akı, o günden bu yana evinin alt katında beslediği kanaryaları günden güne çoğaltarak 80'i Yorkshire cinsi olmak üzere toplam 250 kanaryaya ulaştı. Her yıl belirli dönemlerde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen kanarya güzellik yarışmalarına katılan Akı, çok sayıda ödül aldı.







Genellikle günde yaklaşık 4 saat, çiftleşme ve yumurtlama dönemlerinde ise günde 10 saate kadar kuşlarıyla ilgilenen, sabahın erken saatlerinde kanaryaların yanına inerek yem ve sularını kontrol eden Akı, içerisinde 30 çeşit tohum bulunan yemlerle beslediği kuşlarına neşeli olmaları için zaman zaman da müzik dinletiyor.



"DERNEK KURDUK"



Akı, 2003 yılında katıldığı bir yarışmada Türkiye üçüncüsü olduktan sonra her yıl farklı yarışmalarda yer aldığını aktararak, "Arkasından dereceler gelmeye başladı. Kendi kulüplerimiz var. Bağlı olduğumuz federasyonumuz var. Bolu’da derneğimizi kurduk. 'Bolu Ornitoloji Derneği' diye. Dernek adına yarışıyorum. Bin 700 kuşun katıldığı bir yarışmada birinciliğim bile var." diye konuştu.



Her yıl yapılan yarışmalara o sene ürettikleri yavrularla katılabildiklerini, eski kuşların getirilemediğini kaydeden Akı, şu anda 250 kanaryası olduğunu belirtti.



Akı, anavatanı İngiltere olan Yorkshire ırkını üretmeye devam ettiğini anlatarak, şunları söyledi:



"Bu ırktan elimde 80 tane var. 40 dişi, 40 erkek olacak şekilde 40 takımım var. Diğerleri bakıcı dediğimiz, onların yavrularını büyüten kanaryalar. Damızlıklarımız özel olduğu için onların yumurtalarını küçük kuşların altına koyuyoruz. Küçük kuşlarımız Yorkshire yavrularını kendi yavruları olarak büyütüyor."