Eşi vefat eden kadına aylık 500 TL peki nasıl alacak?

Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan ‘Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı’ hızla devam ediyor.

Bu kapsamda eşi vefat etmiş, hâlihazırda evli olmayan kadınlara devlet ödeme yapıyor.

Eşi vefat etmiş kadın vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde bulunuyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.

Eşi vefat eden ne kadar alır?

Aylık 250 lira. İki ayda bir 500 lira olarak yatırılır.

Eşinden boşanan faydalanabilir mi?

Hayır. Son evli olduğunuz resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerek.

Sigortalı işe başlayan yardım alabilir mi?

SGK’lı işe başlayan bu ödemeden yararlanamıyor.

GELİR TESTİ ŞARTI

Muhtaçlık durumumun yükselmesi yardıma engel mi?

Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 484 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.

65 yaş aylığı alan dul maaşı alabilir mi?

Hayır alamazsınız, ikisinden birini tercih edeceksiniz.

Dul maaşı nereden ödenir?

Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor.