Esenler'de 25 bin konut dönüştü

Esenler İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Ercan, "Kentsel dönüşümün başladığı 2012 yılından beri Esenler'de 25 bin konut dönüştü. Ayrıca, 100 bin bağımsız birim de dönüşmeyi bekliyor." dedi.

Esenler İnşaat Müteahhitleri Derneği (ESİNDER) Başkanı Özkan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un çıkması sonrası ilçede hareketliliğin başladığını ifade etti.



Ercan, son 6 aya kadar dönüşümü yavaşlatan ciddi unsurlar bulunduğunu, kanundaki değişikliklerin kentsel dönüşüme hız kattığını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kentsel dönüşüme büyük önem verdiğini, dönüşümün önündeki engelleri kaldırmak için hak sahibinden müteahhide kadar bütün paydaşlarla toplantılar gerçekleştirdiğini, bu konuda yeni beklentileri olduğunu kaydetti.



"GAZİOSMANPAŞA, ESENLER VE BEYOĞLU KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İYİ"



Özkan Ercan, kentsel dönüşüm kredisinde kamu bankalarının henüz istenilen noktada olmadığını belirterek, "Kentsel dönüşüm kredisinde kamu bankaları inisiyatif alsın. Nasıl ki faiz oranlarının düşmesi ipotekli satışları artırdıysa kamu bankalarının kentsel dönüşüm kredisine odaklanması da dönüşümü hızlandırır." dedi.



Türkiye'nin henüz kentsel dönüşümün başında olduğunu, halihazırda ülke genelinde 5,5 milyon adet konutun dönüşüm beklediğini kaydeden Ercan, "Ülkemizde dönüşecek daha çok konut var." ifadesini kullandı.



TÜRKİYE'NİN BAZI KÜÇÜK İLLERİNDEKİ TOPLAM SAYI KADAR KONUT DÖNÜŞTÜ



Ercan, kentsel dönüşümün başladığı 2012 yılından beri Esenler'de 25 bin konutun dönüştüğünü belirterek, "Ayrıca, 100 bin bağımsız birim de dönüşmeyi bekliyor. İlçemiz bu noktada birçok kentten daha iyi durumda. Neredeyse Türkiye'nin bazı küçük illerindeki toplam sayı kadar konut dönüştü." dedi.