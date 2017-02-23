Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

Esed rejiminin İdlib kırsalı ve Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 20 dolayında kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın Esed rejiminden hava saldırılarını durdurmasını istemesinin ardından, İdlib kırsalı ve Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 20 dolayında kişinin yaralandığı bildirildi.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejime ait olduğu ifade edilen savaş uçakları, akşam saatlerinden itibaren İdlib'e bağlı Cisr eş-Şuğur ilçe merkeziyle, Sirmaniyye, Kibbane, Mared, Ganiye ve En Naciyye köylerini vurdu.



Saldırılarda, aralarında kadınların da olduğu 4 kişi yaşamını yitirirken, 20 dolayında kişi de yaralandı.