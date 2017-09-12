Esed'in zalimliği sürüyor: 9 ölü

Esed güçlerinin saldırıları ile terör örgütü DEAŞ'ın döşediği mayının infilak etmesi sonucu 9 kişi öldü.

Suriye'nin bazı kentlerinde Esed güçlerinin saldırıları ile terör örgütü DEAŞ'ın döşediği bir mayının infilak etmesi sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.



Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) resmi sitesinden yapılan açıklamada, rejime ait roketatarlarla İdlib kırsalındaki Cebel Zaviye'ye bağlı El-Muzara kasabasına düzenlenen saldırıda biri bebek 4 kişinin, Şam kırsalında Müdira köyüne havan toplarıyla gerçekleştirilen saldırıda da ikisi çocuk 3 kişinin öldüğü belirtildi.



Açıklamada, Halep kırsalındaki Menbiç'e bağlı El-Yalni köyünde ise DEAŞ'ın yerleştirdiği mayının infilak etmesi sonucu aynı aileden iki çocuğun yaşamını yitirdiği duyuruldu.