Esed’in Halep’i alması savaşın sonu anlamına gelmiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Esed’in Halep’i alması savaşın sonu anlamına gelmiyor." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Halep’in rejimin eline geçmesinin Suriye’de savaşın sonu anlamına gelmeyeceğini söyledi.



Halep'te Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii milislerin katliamları sürerken, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avama Kamarası kentteki insani durumu görüşmek için acil toplantı yaptı.



Acil oturumda milletvekillerinin sorularına topluca yanıt veren Dışişleri Bakanı Johnson, İngiltere’nin Halep’te ateşkes için Birleşmiş Milletler’den (BM) geçirmeye çalıştığı tasarıların Rusya ve Çin tarafından veto edildiğini söyledi.



"Esed’in Halep’i alması savaşın sonu anlamına gelmiyor." ifadesini kullanan Johnson, ülkenin 3’te 2’sinin rejimin kontrolü dışında kalmaya devam edeceğini vurguladı.



Halep’te yaşananlarla ilgili olarak Rusya’yı suçlayan Johnson, bu ülkenin saldırı altındaki kentten sivillerin tahliyesini engellediğini ileri sürdü.



Johnson, Esed’in de BM’ye kentteki sivil halka gıda ulaştırılması için izin vermediğini kaydetti.



Rusya’ya derhal ateşkes çağrısı yapan Johnson, "Umarım Rusya makul olur ve Esedsiz geçişi temin eder. Barışçıl bir Suriye için tek yol bu." diye konuştu.







Kaynak: AA