Esed rejiminin Humus'a saldırılarında 2 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Humus'un Telbise ve Hola ilçelerindeki bölgelere düzenlediği hava ve topçu saldırılarında biri çocuk 2 sivil, 10 sivil de yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Humus'un Telbise ve Hola ilçelerindeki bölgelere düzenlediği hava ve topçu saldırılarında biri çocuk 2 sivil, 10 sivil de yaralandı.



Rejime bağlı güçler ülkenin orta kesiminde yer alan Humus ilinin kuzey kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Telbise ve Hola ilçelerine havadan ve karadan saldırı düzenledi.



Humus'taki sivil savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ebu Şeyma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejim güçlerinin Telbise ilçe merkezi ve ilçenin batısındaki el-Ganto beldesine düzenlediği topçu saldırılarında 1'i çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 10 kişi bölgedeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı." dedi.



Ebu Şeyma, sabah saatlerinde rejime ait savaş uçaklarının Hola'nın Kefer Lehe ve el-Teybe beldelerindeki yerleşim yerlerine yaptığı bombardımanda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.



BİR HAFTADA 11 SİVİL ÖLDÜ, 55 KİŞİ YARALANDI



Rejimin askeri kuşatması altındaki Hola ve Telbise'ye düzenlediği saldırılarda son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, yaralı sayısı da 55 oldu.