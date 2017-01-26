Esed, Suriye'deki mazlumlara yardım etmeyi iyice zorlaştırdı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü O'Brien, "Suriyeli yetkililerinin insani erişim izni için 2 aşamalı onay süreci 10 aşamalı hale geldi." dedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Suriye konusunda son aylardaki siyasi müzakerelerdeki hareketliliğin insani alana yansımadığına dikkati çekerek, Suriyeli yetkililerinin insani erişim izni için 2 aşamalı onay süreci 10 aşamalı hale geldi." dedi.



O'Brien, BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'deki insani durum hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.



Suriye'de geçen yıl yaşanan yıkım ve katliam karşısında insanlığın eridiğine dikkati çeken Stephen O'Brien, 2017'de umutlu olmak için nedenler olduğunu söyledi.

"BM ÜÇLÜ MEKANİZMANIN KURULMASINA YARDIMCI OLMAYA HAZIR"



İhlallere rağmen ateşkesin sürdüğünü ve Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki ateşkes ihlallerini 3'lü ortak mekanizmayla izleme ve uygulanmasını sağlama konusunda uzlaşmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirten O'Brien, "Suriyelilerin hayatını kurtarmak hepimizin ortak önceliği ve BM bu mekanizmanın kurulmasına yardımcı olmaya hazır." ifadesini kullandı.

"MÜZAKERELERDEKİ HAREKETLİLİK İNSANİ ALANA YANSIMADI"



Suriye'ye son aylarda insani erişim izninin azaldığını ifade eden Stephen O'Brien, "Son aylarda siyasi müzakerelerdeki hareketlilik maalesef insani alana yansımadı. Sınır ötesi yardımlarda daha önce yaşanan zorluklar yeniden ortaya çıkmaya başladı. Suriyeli yetkililerinin insani erişim izni için 2 aşamalı onay süreci 10 aşamalı hale geldi." diye konuştu.