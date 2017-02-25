Esed rejiminin istihbarat merkezlerine saldırı

Suriye'nin Humus ilinde rejime ait iki istihbarat merkezine saldırı düzenlendi.

Suriye’nin Humus ilinde, Beşşar Esed rejiminin iki güvenlik merkezine intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.



Rejim medyasında yer alan haberlere göre, Humus il merkezinin Guta ve El Mahatta bölgelerindeki iki güvenlik merkezine saldırı gerçekleştirildi.



Humus Valisi Talal el-Barazi, intihar bombacılarının saldırısında 32 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını duyurdu.



Humus Haber Merkezi de aralarında, askeri güvenlik birimi başkanı Tümgeneral Hasan Dabul’ün de bulunduğu çok sayıda üst düzey subayın öldüğünü iddia etti.



Yerel kaynaklar, güvenlik merkezlerinden birinin askeri diğerinin sivil istihbarat olduğunu bildirdi.



Saldırıyı üstlenen Şam’ı Özgürleştirme Heyeti (Heyet Tahrir Şam-HTŞ), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eylemin Vaer, İdlib ve Şam'daki rejim saldırılarına misilleme olduğunu duyurdu. Açıklamada, Humus'taki sivil istihbarat başkanı İbrahim Derviş'in de öldürüldüğü öne sürüldü.