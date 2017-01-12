Esed rejiminin ateşkes ihlallerinde 39 kişi öldü

Suriye'de rejim güçlerinin son bir haftada düzenlediği saldırılarda 39 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi yaralandı.

Suriye'de ateşkesi anlaşmasını ihlal eden Esed rejimine bağlı güçlerin bir haftadır hava ve karadan düzenlediği saldırılarda en az 39 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi yaralandı.



Sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Suriye ordusuna ait savaş uçakları ile kara birliklerinin düzenlediği saldırılarda Şam'ın Barada Vadisi bölgesinde 11, Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 6, Halep'in batısındaki muhalif bölgelerde 6, İdlib'te de 16 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırılarda 67 kişi yaralandı.

"ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK TERÖRİST ESED'İN KENDİSİDİR"



Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el-Bustani, Şam yönetimine bağlı Hizbullah destekli güçlerin başkentin doğu kırsalında yer alan Barada Vadisi'nde muhaliflerin kontrolündeki belde ve köylere yoğun saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.



Başkentin Doğu Guta bölgesindeki Merc mıntıkasına sızmaya çalışan Esed güçlerinin muhalif gruplardan Feylek er-Rahman tarafından püskürtüldüğünü kaydeden Bustani, ''Doğu Guta ve Barada Vadisi'nde ılımlı muhalifler bulunuyor. Ateşkes anlaşmasına göre rejimin bu bölgelere saldırmaması gerekiyor. Esed rejimi hiçbir zaman halkına güven vermedi ki sözünde dursun. Ülkedeki en büyük terörist Esed'in kendisidir. Rejim, Merce ve Doğu Guta'ya her gün saldırıyor ancak büyük zayiat vererek geri çekilmek zorunda kalıyor.'' şeklinde konuştu.