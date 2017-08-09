Esed rejiminin ateşkes ihlalleri sürüyor

Suriye'de Doğu Guta bölgesindeki Kafr Batna beldesinde sivil yerleşim yerlerine karadan havan toplarıyla saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle bazı ev ve iş yerleri kullanamaz hale geldi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta bölgesinde sivil yerleşim yerlerine karadan düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybetti.



Şam kırsalındaki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Sözcüsü Siraç Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Esed rejimi, Kafr Batna beldesine karadan havan toplarıyla 8 defa saldırdı." dedi.



Yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanda 5 sivilin öldüğünü, ondan fazla sivilin de yaralandığını aktaran Muhammed, saldırıda binaların da zarar gördüğünü bildirdi.



Doğu Guta; Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.