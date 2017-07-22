Esed rejiminden tek taraflı ateşkes ilanı

Rejim, Suriye'nin başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan etti.

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıları durdurduğunu bildirdi.



Rejimin Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, Şam kırsalında yer alan Doğu Guta’nın bazı bölgelerine yönelik askeri operasyonlarının Cumartesi 12.00'den itibaren durdurduğunu duyuruyor. Herhangi bir ihlale uygun şekilde karşılık verilecek." ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, tek taraflı ateşkesin ne zamana kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.



Rejimin son 1,5 aydır hava saldırılarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta, yaklaşık 5 yıldır rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların askeri kuşatması altında bulunuyor.



Rus haber ajansı RIA Novosti, Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı açıklamada, Mısır’ın arabuluculuğuyla Kahire’de bir araya gelen Rus yetkililer ve "Suriyeli ılımlı gruplar" arasında bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu.



Söz konusu "ılımlı gruplar", Moskova ve Kahire yönetimleriyle yakınlığıyla bilinen ve kendilerini muhalif olarak tanımlayan az sayıda gruptan oluşuyor.