Esed rejimi Türkmendağı'nı vurdu

Esed rejiminin Türkmendağı'na yönelik saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşşar Esed güçlerinin Türkmendağı'na yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri gece saatlerinde muhaliflerin kontrolündeki birçok mevzi ve köyü top atışına tuttu.



Zeytincik ile Ebu Ali Dağı'nın yoğun hedef alındığı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



Yaralılar, bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.



Bölgeye yönelik saldırılar aralıklarla devam ediyor.