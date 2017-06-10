Esed rejimi, Türkmendağı'nı top atışlarıyla vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı birliklerin, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'nı top atışına tuttuğu bildirildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı birliklerin, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'nı top atışına tuttuğu bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, öğle saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki birçok yol ile köyü füze ve top atışlarıyla vurdu.



Kelez, Sarraf, Zeytincik ve Sallur köylerinin hedef alındığı saldırılarda yaralıların olduğu belirtildi.



Muhaliflerin de saldırılara karşılık vermesiyle bölgede zaman zaman çatışma çıktığı aktarıldı.