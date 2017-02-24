Esed rejimi sivilleri napalm bombalarıyla vurdu

Suriye'de Esed rejimi, Suriye konulu Cenevre görüşmeleri sırasında muhalif bölgeleri bombalamayı sürdürüyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Suriye konulu Cenevre görüşmeleri sırasında muhalif bölgeleri bombalamayı sürdürüyor.



Yerel koordinasyon üyesi Yusuf Harestavi'den alınan bilgiye göre, Suriye ordusuna ait savaş uçakları Haresta ilçesinde sivil yerleşim yerlerini yakıcı napalm bombalarıyla hedef aldı.



Bombardımanda çok sayıda kişi yaralanırken, napalm bombalarının vurduğu binalarda yangın çıktı ve maddi hasar meydana geldi.



RUSYA, ESED REJİMİNİN HAVA SALDIRILARIN DURDURMASINI İSTEMİŞTİ



Şam'ın doğusundaki Haresta ilçesi, 19 Şubat'ta rejimin füzelerle hedef aldığı muhaliflerin kontrolündeki Kabun semtinden kaçan yaklaşık 3 bin aileyi de ağırlıyor.



Yerel kaynaklar, ülkenin güneybatısındaki Dera kentinde muhalif bölgelere sabah saatlerinden bu yana 18 hava saldırısı yapıldığını belirtti. Bu saldırılardan 10'u Dera'da il merkezine yakın muhaliflere ait bölgelere düzenlenirken, 8'i ise kentin doğusundaki Busra eş-Şam ilçesine yapıldı.



Sivil savunma yetkilileri, kent merkezi ve Busr eş-Şam'a yönelik hava saldırılarında 4'er, Dera ile Busr eş-Şam arasındaki Ciza beldesinde 2 olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Hava saldırılarında Dera'da 22, Busr eş-Şam'da 15, Ciza'da 2 kişi yaralandı.



BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Rusya'nın Beşşar Esed rejiminden, Cenevre-4 görüşmeleri boyunca hava saldırılarını durdurmasını istediğini duyurmuştu.