Şam'da hava saldırıları: 6 ölü, 25 yaralı

Esed yönetimindeki savaş uçaklarının Şam'da düzenlediği saldırılarda 6 sivil öldü, 25 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed yönetimindeki savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine düzenlediği 12 hava saldırısı sonucu 6 sivil öldü, 25 sivil yaralandı.



Ayn Terma'daki sivil savunma yetkililerinden Mustafa Alaa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine 12 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.



Bombardıman soncu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivilin öldüğünü, 25 sivilin yaralandığını kaydeden Alaa, yaralıların beldedeki sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.



ŞAM'DA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Bu arada Şam'ın Cobar mahallesindeki yerel medya aktivistlerinden Ammar İbrahim, Esed güçlerinin Cobar ve Kabun mahallelerine karadan ve havadan saldırdığını belirtti.



Esed güçlerinin karadan düzenlediği saldırıları Feylak er-Rahman ve diğer muhalif grupların püskürttüğünü dile getiren İbrahim, ''Muhalif birlikler de Cobar ve Kabun'da Esed güçleri ile rejimin desteklediği yabancı teröristlere büyük zayiat verdirdi. Muhalifler söz konusu mahallelerde Esed güçlerine tank ve hafif silahlarla karşı koydu.'' dedi.



Muhaliflerin bölgede hendek ve tünellerden ilerlediğini söyleyen İbrahim, taraflar arasında çıkan çatışmalarda bazı muhaliflerin de yaralandığını ifade etti.



4 günden bu yana Başkent Şam'ın Cobar ve Kabun mahallelerinde çıkan çatışmalarda muhalifler, Esed güçleri karşısında ilerleyerek Abbasiyyin garajlarına kadar ulaştı. Muhalifler, yoğun çatışmaların ardından Kabun ile Doğu Guta arasındaki bölgeyi birleştirmeyi başardı.