Esed rejimi İdlib'e klor gazlı kimyasal saldırı düzenledi

Esed rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal saldırıda en az 20 sivilin etkilendiği bildirildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait askeri helikopterlerin İdlib'in El Habit beldesine klor gazlı saldırı düzenlediği, en az 20 kişinin etkilendiği bildirildi.



İdlib ilinin güney kırsalındaki Habit beldesine gerçekleşen saldırı sonrası beldeye ulaşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarından Ceyş'ül Nasr sözcüsü Muhammed Raşid yaptığı açıklamada, "Esed rejimi, akşam saatlerinde El Habit beldesine klor gazlı varil bombasıyla saldırı düzenledi. Şu an olay yerindeyiz. Yaklaşık 20 sivil bu saldırıdan etkilendi." dedi.



Esed rejimi uçak ve helikopterlerinin sabah saatlerinden bu yana El Habit beldesine en az 26 hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Raşid, klor gazlı saldırıdan etkilenenlerin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.



Rejim güçleri beş gün önce de Hama'nın kuzeyindeki Latamne beldesine klor gazı saldırısı düzenlemiş, saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de gazdan etkilenmişti.