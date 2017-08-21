Esed rejimi 174 kez daha kimyasal silah kullandı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bin 400'den fazla sivilin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısından sonra 174 kez daha kimyasal silah kullandığını açıkladı.

SNHR, 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesine düzenlenen kimyasal saldırının 4. yılında yayımladığı raporda, Esed rejiminin Eylül 2013'te ABD-Rusya anlaşmasıyla stoklarını imha etme güvencesi vermesine karşın kimyasal silah saldırılarını sürdürdüğüne işaret etti.



Rapora göre, rejim, Doğu Guta bölgesine düzenlediği kimyasal saldırının ardından, ülkenin farklı bölgelerine en az 174 kez kimyasal silah saldırısı daha düzenledi.



Saldırıların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Doğu Guta katliamının ardından 27 Eylül 2013'te aldığı 2118 sayılı karardan sonra yapıldığına dikkat çekildi.



HAN ŞEYHUN KATLİAMI SONRASI 5 KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANILDI



Raporda, Esed rejiminin 4 Nisan'da muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından ülkenin farklı bölgelerinde en az 5 kez daha kimyasal silah kullandığı belirtildi.



Söz konusu raporda, "Rejim, Han Şeyhun beldesindeki saldırının ardından 72 saat geçmeden başkent Şam'ın Kabun Mahallesi'ni muhaliflerden geri almak için klor gazlı bombalarla saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.



Raporda, "Suriye'deki iç savaş sırasında Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletlerde Esed rejimi lehine 7 defa veto kullandı. Böylelikle rejim daha da rahat bir şekilde sınırsız katliamlarına devam ediyor. Rejim, Suriye halkını kimyasal silahlarla vurmaya devam edecek." değerlendirmesi yapıldı.



Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde düzenlediği kimyasal silah saldırısı, bin 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 binden fazla sivilin yaralanmasına neden olmuştu.



Saldırının ardından ABD'nin daha önce ilan ettiği "kırmızı çizgi" uyarınca Suriye'ye müdahale etmesi beklentisi doğmuştu. Rusya, rejimin tüm kimyasal silah stokunu imha etmesi teklifini getirerek müdahaleyi engellemişti. Taraflar, 15 Eylül 2013'te anlaşmış, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) devreye girdiği süreçte imha işlemi başlatılmıştı. Örgüt, işlemin 19 Ağustos 2014'te tamamlandığını duyurmuştu.







