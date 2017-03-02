Esed rejimi Tedmur çevresini DEAŞ'tan geri aldı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve yabancı terörist grupların, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus'a bağlı tarihi Tedmur kenti çevresindeki tepelerin kontrolünü sağladığı bildirildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve yabancı terörist grupların, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus'a bağlı tarihi Tedmur kenti çevresindeki tepelerin kontrolünü sağladığı bildirildi.



Tedmur Medya Merkezi sorumlularından Halid el-Humsi yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının havadan, rejim yanlısı İran destekli grupların da karadan desteğiyle ilerleyen Esed güçlerinin antik Palmira kentine hakim tepelerin kontrolünü terör örgütü DEAŞ'tan aldığını belirtti.



El-Humsi, taraflar arasındaki çatışmaların şehir çevresinde sürdüğünü ifade etti.



Diğer taraftan, rejimin haber ajansı SANA ordunun Tedmur kentini terör örgütünden temizlediğini duyurdu.