Esed, Halep'te sivil katliamını sürdürüyor

Suriye'de, Esed rejimi güçlerinin Halep'in doğu kesimlerinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 31 sivil hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi güçlerinin Halep'in doğu kesimlerinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 31 sivil hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.



Halep Sivil Savunma Müdürü Necip Ensari, yaptığı açıklamada, rejim ve ortaklarının kentin doğu kesimlerine bugün düzenlediği kara ve hava saldırılarında Bustan el Kasr semtinde 9, Firdevs'te 11, Mağayir'de 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını söyledi.



Ensar, dünkü saldırılarda da 6 sivilin öldüğünü belirtti.



Yoğun saldırıların çok sayıda aileyi rejimin kontrolündeki bölgelere geçmek zorunda bıraktığını belirten Ensar, kuşatma altındaki bölgelerde insani durumun iflas ettiğini, halkın temel gıda malzemelerini bulamadığını aktardı.



Son saldırılarla rejimin, 15 Kasım'dan bu yana Halep'e yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 991'e yükseldi.



HALEP'TE YÜZ BİNLERCİ SİVİL GÜVENLİ TAHLİYE BEKLİYOR



Doğu Halep'te muhaliflerin hakimiyetindeki 15 kilometrekarelik alanda 200 bine yakın sivil bulunuyor.



Rejim ve destekçilerinin 15 Kasım'dan beri havadan ve karadan şiddetli saldırısına maruz kalan on binlerce aile, bölgeden güvenli şekilde tahliye edilmeyi umut ediyor.



Aileler, rejim bölgesine geçtiklerinde can güvenliği sağlanması, erkeklerin gözaltına ya da zorla rejim ordusuna alınmamaları, güvenli bölgelere gitmelerine izin verilmesi ve aile fertlerinin birbirinden koparılmaması gibi temel güvenceler bekliyor.



Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden çıkan ya da bulunduğu yerleşim alanları rejim tarafından ele geçirilen 40 binden fazla sivil, olumsuz muamelelerle karşılaşmıştı.



Muhalif silahlı gruplar, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, "5 günlük acil insani ateşkes ilan edilmeli. Acil tedavi gerektiren hastalar Birleşmiş Milletler gözetiminde tahliye edilmeli. İsteyen sivillerin, Halep'in kuzey kırsalına göçüne izin verilmeli, sivillerin tahliyesinden sonra taraflar müzakereye oturmalı." taleplerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA