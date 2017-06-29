Esed güçleri, Türkmendağı'nı vurdu

Suriye'de Esed rejimine ait birlikler, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na füze ve top atışlarıyla saldırdı.

Suriye'de Esed rejimine ait birlikler, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na füze ve top atışlarıyla saldırdı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim birlikleri, muhaliflerin kontrolündeki bazı köy ve bu köylere çıkan yolları top ve füzelerle vurdu.



Kelez, Sallur ile İsapınar köy ve yollarının hedef alındığı saldırılara muhaliflerin zaman zaman karşılık verdiği öğrenildi.



Saldırılar nedeniyle Türkmendağı'ndaki bazı ormanlık alanlarda yangın çıktığı görüldü.



Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre mesafede olan ve zaman zaman etkisini arttıran yangınlar, Türkiye'yi tehdit etmediği kaydedildi.