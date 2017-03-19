Esed güçleri İdlib'i vurdu: 8 sivil öldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib il merkezine rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 sivil hayatını kaybetti.

İdlib Sivil Savunma yetkililerinden Yahya Arca yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib kent merkezinin kuzeybatısındaki Naura bölgesinde bulunan Mütenebbi Meydanı ile Akibe Derviş bölgesindeki stadyum ve kültür merkezini bombaladığını söyledi.



Arca, söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk ve biri kadın 8 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.



Büyük hasara neden olan saldırıların ardından, olay yerine ulaşan sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan sivilleri kurtarmaya yönelik çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.



Astana görüşmeleri kapsamında imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen ihlallerini sürdüren Esed rejimi, geçen hafta da İdlib'in Kusur bölgesini bombalamış, saldırıda 11 sivil hayatını kaybetmişti.