Erzurum'un ilk "mescidi"nde "Kurtuluş" namazı

Erzurum'da "Seccadeni al, kaleye gel" çağrısına uyan vatandaşlar, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde tarihi kalede sabah namazı kıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle "12 Mart sabah namazında ilk mescitte buluşalım" sloganıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde, vatandaşlar sabah namazını kılmak için Erzurum Kalesi'ne geldi.



Evlerinden seccadelerini getiren yüzlerce kişi, Kale Mescidi ve Tepsi Minare'nin bulunduğu alanda Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen alana seccadelerini sererek saf tutan vatandaşlar, namaz kılarak edilen dualara hep birlikte "amin" dedi.



Namazın ardından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.



- "ERZURUM, TARİH YAZAN BİR KENTTİR"



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yaptığı açıklamada, bugünün sadece Erzurum için değil, tüm İslam alemi için büyük önemi olduğunu söyledi.



Erzurum'un 99 yıl önce yeniden şahlandığını belirten Aydemir, şöyle konuştu:



"Erzurum sıradan bir kent değildir. Erzurum tarihin yazdığı bir kentte değildir. Hangi veçhesinden bakarsanız bakın tarih yazan bir kenttir. Hangi zaman diline projekte olursanız olun, sadece 12 Mart değil, yılın hangi gününe yönelirseniz yönelin, dadaşlardan sirayet etmiş bir güzellikle muhatap olursunuz. Bugün o güzelliklerden özel bir gündür. Günümüz mübarek olsun."



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, halk oylamasına ilişkin bilgilendirme toplantısı için gittiği Hollanda'da yaşadığı olaya değinen Aydemir, "Türkiye şahika noktalara giderken ehli salip buna müsade etmemek için elinden geleni yapıyor. Bir hanımefendi bakanımıza tahammülleri olmuyor bunların. Bunlar hakikatte söylediklerinin aslında birer maske olduğunu biliyorlar, sadece bizim gibi iyi niyetli bir camia dışarıdan bakınca samimiymiş gibi görünüyorlar." diye konuştu.



AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz de, Türk milleti ve Erzurum halkının bırakılan emanete canları pahasına sahip çıkacağını ifade ederek, bugün ve bundan sonra da bu vatanın hiç kimseye bırakılmayacağını dile getirdi.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan ise, kentin düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümünü sabah namazıyla eda ettiklerini aktardı.