Kardan yapılan 'EYOF Kültür Sokağı' açıldı

Erzurum'da, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) kapsamına alınan ve kentin tarihi yapılarının kardan benzerlerinin yer aldığı EYOF Kültür Sokağı, törenle açıldı.

Erzurum'da, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) kapsamına alınan ve kentin tarihi yapılarının kardan benzerlerinin yer aldığı EYOF Kültür Sokağı, törenle açıldı.



Atatürk Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerince üniversite yerleşkesinde kurulan sokağın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, EYOF'un heyecanını yaşadıklarını ve mutluluklarına ortak olan tüm misafirlere şükranlarını sunduğu söyledi.



Erzurum'un bir spor kenti olduğuna vurgulayan Çomaklı, şöyle konuştu:



"Erzurum, sahip olduğu dünya çapındaki tesislerle bundan sonra da büyük organizasyonlara imza atacaktır. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gençler burada mutlu günler geçirecek, ülkelerine güzel hatıralarla dönecek. Bugün açılışını yaptığımız EYOF Sokağı'nda, Erzurum'un tarihi mekanlarının, el sanatlarının inceliklerini, Türk kültürünün zenginliklerini estetik bir bakış açısıyla misafirlerimize sunuyoruz. EYOF süresince misafirlerimizin hoşça vakit geçirmesini sağlayacak bu güzel sokağın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



Kardan sokak, 18 Şubat'ta sona erecek EYOF süresince ziyarete açık olacak.