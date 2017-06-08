Erzurum'da FETÖ soruşturmasında 33 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, aralarında askeri personel, profesör, öğretmen ve esnafın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, aralarında askeri personel, profesör, öğretmen ve esnafın da yer aldığı 33 zanlı gözaltına alındı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, aralarında askeri personel, profesör, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 33 kişi yakalandı.



Zanlılardan emniyetteki işlemleri biten 6 öğretmen, 3 subay, 1 profesör, 4 mühendis, 1 teknisyen olmak üzere 26'sı adliyeye sevk edildi. Bunlardan 3 öğretmen, 2 subay, 1 profesörün de aralarında olduğu 18 kişi tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltındaki 4 öğretmen ile üsteğmen, tapu görevlisi ve esnafın emniyetteki işlemleri sürüyor.