Son Dakika!
08 Haziran 2017 14:10 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2017 14:11

Erzurum'da FETÖ soruşturmasında 33 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, aralarında askeri personel, profesör, öğretmen ve esnafın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da FETÖ soruşturmasında 33 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, aralarında askeri personel, profesör, öğretmen ve esnafın da yer aldığı 33 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, aralarında askeri personel, profesör, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 33 kişi yakalandı.

Zanlılardan emniyetteki işlemleri biten 6 öğretmen, 3 subay, 1 profesör, 4 mühendis, 1 teknisyen olmak üzere 26'sı adliyeye sevk edildi. Bunlardan 3 öğretmen, 2 subay, 1 profesörün de aralarında olduğu 18 kişi tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 4 öğretmen ile üsteğmen, tapu görevlisi ve esnafın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: operasyonerzurumfetö


0Yorum Yap