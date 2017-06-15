Erzurum'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör unsurlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.



Güvenlik güçlerince Şenkaya'da faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, tespit edilen sığınak ve barınaklar ile buralardaki yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeleri tespit edip kullanılamaz hale getirmek, emniyet ve asayiş ortamının muhafazasını sağlamak maksadıyla icra edilen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 Operasyonu'nda 14 Haziran'da saat 21.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarının Kayalısu Mahallesi'ne erzak temini için geldiği bilgisi alınması üzerine operasyonda görevli birliklere teröristlerin muhtemel kaçış istikametleri kapatılacak şekilde manevra yaptırılmıştır. Faaliyet sonucunda, Çamlıalan Mahallesi mülki sınırları içerisinde aynı gün saat 22.30 sıralarında temas sağlanmış, çıkan çatışmada TTZA Kobra aracı atışı sonucunda bir terör örgütü mensubu silahıyla ölü ele geçirilmiştir. Arazi arama tarama faaliyeti sonucunda ise bir MP-15 piyade tüfeği, buna ait 180 mermi ve 7 şarjör, 58 kalaşnikof mermisi, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir."



Öte yandan, güvenlik kaynakları, çatışma sırasında yaralanan 4 örgüt mensubunun da diğer teröristlerce bölgeden götürüldüğünü ifade etti.